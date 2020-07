Niemand neemt het op voor cultuur, de Antwerpse theatersector zelf ook niet

Maandagavond, nog voor de avondklok, ben ik met mijn zoontje naar een try out gaan kijken van alweer een topvoorstelling van Studio Orka, het Pentaccordeon, voor de Zomer van Antwerpen. We werden in bubbels opgedeeld, begeleid naar onze plaatsen voor het toneelstuk in open lucht. Iedereen droeg mondmaskers en mijn zoontje desinfecteerde zelfs zijn ogen mee. Op datzelfde moment zaten mensen samengeperst op een zuurstofarme lijnvlucht, met mondmaskers aan. En ook op dit moment nog mogen we vliegen, terwijl voor de acteurs en het publiek het doek gevallen is. We mogen op restaurant en café, we mogen naar de cinema. Coronaproof, uiteraard.