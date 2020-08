Pleintje met kruiden verbindt inwoners van Heers: iedereen mag hier komen plukken en proeven 

Drie jaar geleden kwam de gemeenteraad vragen aan Daniëlle wat ze op het pleintje konden planten. Heel wat vergaderingen later kwam er een vrachtwagen met kruiden. “Samen met de buurtbewoners hebben we de kruiden verdeeld in een vak met keukenkruiden, eentje met allerlei soorten munt voor mojito en ook eentje voor barbecuekruiden….. Acht bakken staan er in het totaal. Wie zin heeft mag er van snijden." Daniëlle is herboriste en weet heel veel over kruiden, ze leest de planten als een open boek, van marjolein tot wilde kervel. Aan elk kruid hangt een verhaal of smakelijk gerecht.