Gemeenten van politiezone Pajottenland nemen strenge maatregelen tegen coronavirus: “We moeten dat beest buiten houden”

De burgemeesters van Bever, Herne, Pepingen, Galmaarden, Lennik en Gooik hebben met de politie samengezeten om coronaregels uit te vaardigen over de zes gemeenten. “We vinden het belangrijk dat we samen met alle gemeenten op één lijn zitten”, vertelt burgemeester van Gooik Michel Doomst (CD&V). Zo verwachten we dat de mensen altijd een mondmasker bij de hand hebben zodat ze het op elk moment kunnen dragen wanneer het te druk is en de nodige afstand niet kan worden bewaard. Ook alle feesten met catering en kermissen verbieden we. Daarnaast gaan we controleren of alle horecazaken de maatregelen nauwgezet opvolgen.”