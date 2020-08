Een Buitengewone Zomer in de bubbel voor Overijse

Hoewel de meeste evenementen vanwege het coronavirus afgelast worden, kunnen de geplande activiteiten van een Buitengewone Zomer in Overijse doorgaan. Elke inwoner van Overijse kreeg een agenda gevuld met activiteiten die tot 19 augustus lopen. Deze activiteiten kunnen nog steeds doorgaan, maar krijgen een aangepaste formule vanwege het coronavirus. “De quiz zal blijven doorgaan, maar in plaats van dat je met vijf gelijk welke personen mag, zullen het nu vijf mensen zijn uit je vaste bubbel waarmee je kan komen quizzen”, zegt Inge Lenseclaes, burgemeester van Overijse. Ook de picknick zal doorgaan, maar enkel in de vaste bubbel. “Het is wel de bedoeling dat je met je vaste bubbel naar de picknick komt en niet zomaar met tien mensen die uit je vriendenkring zijn en die niet behoren tot je vaste bubbel. Op die manier kunnen we toch nog de activiteiten die aangekondigd waren in de kalender laten doorgaan”, aldus Lenseclaes.