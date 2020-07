Eerste arrestaties in Hongkong na invoeren omstreden Chinese wet

De nieuwe wet wordt voor het eerst gebruikt tegen bepaalde personen, melden plaatselijke media. Er waren wel al arrestaties tijdens betogingen tegen de nieuwe wet in de voormalige Britse kroonkolonie. Met de wet versterkt de Chinese regering in Peking haar greep op de metropool, die daardoor steeds minder democratisch wordt. Critici stellen dat het communistische regime geleidelijk een einde maakt aan de grote verschillen met andere Chinese steden.

De vier arrestanten, tussen de 16 en 21 jaar oud, waren lid van een nu verboden onafhankelijkheidsbeweging en zouden op internet propaganda hebben gemaakt voor een zelfstandig Hongkong. De 19-jarige Chung werd thuis opgepakt. Ook is er veel materiaal uit zijn huis meegenomen.

De omstreden wet, die in juni is aangenomen, wordt door westerse landen zwaar bekritiseerd. Het maakt de inzet mogelijk van Chinese veiligheidstroepen. Hongkong maakt sinds 1997 weer deel uit van China. Er was afgesproken de stad te besturen volgens het principe "één land, twee systemen", met eigen regels voor handel en politiek.