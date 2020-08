Eerste avond met avondklok in Antwerpen

In de provincie Antwerpen moest gisterenavond iedereen voor een eerste keer thuis blijven tussen 23.30 uur en 6 uur. De maatregel geldt tot eind augustus, en het is de bedoeling om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Cafégangers reageren met veel begrip, “Als we nu kijken naar de cijfers lijkt me dit een zeer verstandige beslissing”.