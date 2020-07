Eind goed, al goed: gestolen teddybeer met spraakbericht van overleden moeder is terecht

Afgelopen dinsdagavond werd Mara dan met haar beer herenigd, zo vertelde ze op nieuwswebsite CTV News: "Ik lieg niet als ik zeg dat ik wel wat van mijn melk ben. Toen de beer uit de zak gehaald werd, stond ik te trillen op mijn benen. Ik ben beginnen wenen en heb hem stevig in mijn armen genomen. Om hem daarna niet meer los te laten."

"Het is allemaal zo surrealistisch wat er gebeurd is. Ik ben via mail gecontacteerd door iemand, zonder dat hij veel details losliet. Daarom was ik eerder sceptisch dat het om mijn beer zou gaan. We hebben dan toch afgesproken op ‘een veilige plaats’, samen met een journalist. Plots daagden daar 2 personen op die me een zak overhandigden. Ik heb dan de inhoud gecontroleerd en de beer leek nauwelijks aangeroerd te zijn geweest. Enkel zijn bril was verdwenen. Maar daarvan kan ik wel een kopie gaan halen in de winkel. En er was wat modder op zijn kleren. Maar die kan ik wel wassen."