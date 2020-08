Ex-coronapatiënt uit Wechelderzande getuigt: "Ik wil dit geen tweede keer meemaken"

Vic Theuns uit Wechelderzande lag tijdens de eerste coronagolf 5 weken in coma in het ziekenhuis van Turnhout. Van die periode weet hij niets meer, zijn gezin des te meer. Deze tweede golf beleeft Vic met veel angst want hij wil geen tweede keer corona krijgen en in het ziekenhuis op intensieve zorg belanden. Hij deed zijn verhaal in "Start je dag" bij Radio 2 Antwerpen.