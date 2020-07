Geen atletiek meer in topsportschool Gent en Leuven: "Niet dé succesformule, geen atleten gecreëerd voor wereldtop"

Volgens Van Branteghem is de topsportschool niet voor iedereen weggelegd. “Het is er enkel voor de laatste twee jaar van het middelbaar. Voor jonge talentvolle atleten is de drempel vaak te groot om na het 4e middelbaar nog van school te veranderen. Dan moeten ze van sociale kring veranderen om hun sport te beoefenen, terwijl ze dan eigenlijk ook kunnen in hun club.”

De topsportschool kost ook veel geld, geld dat volgens Van Branteghem beter naar de clubs gaat. “We moeten jongeren meer begeleiden in de sportclub zelf. Zo kunnen ze naar een normale school blijven gaan en kunnen ze misschien nog een andere hobby nemen. De broers Borlée hebben altijd nog gevoetbald naast het lopen, Kim Gevaert deed ook aan muziek.”