Genetische fouten kunnen op langere termijn evolutionair voordeel bieden

De bevindingen tonen aan dat evolutie niet alleen een verhaal is van continue verbetering.

"Je kan de evolutionaire biologie bekijken als een landschap met heuvels en bergen van verschillende hoogte", legt professor Kevin Verstrepen van de KU Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) uit. "De theorie van Darwin stelt dat alle levende wezens met kleine pasjes bergop gaan, naar de top van een lokale berg. Hoe hoger op de berg, hoe beter ze aangepast zijn aan de omgeving. Maar soms blijkt er verderop nog een hogere top te liggen. Wie die andere top wil bereiken, zal eerst echter door een vallei moeten gaan. Normaal gezien kan dat niet, want de evolutionaire race dwingt elk wezen omhoog. Wie omlaag gaat, verliest en sterft uit."

"In principe zou evolutie soms vast komen te zitten op een lokale heuvel, de Baraque Fraiture zeg maar, zonder veel perspectief om nóg sterker te worden en de top van de Mont Blanc of de Mount Everest te bereiken. En toch zien we dat evolutie niet stilvalt, en er af en toe dramatische verbeteringen optreden waarbij organismen een nieuwe, hogere piek beklimmen", vult professor Rob Jelier van de KU Leuven aan.

"Ons onderzoek toont nu aan dat genetische defecten een mogelijke verklaring bieden. Zulke defecten treden spontaan op en ze kunnen een organisme in één klap van een berg doen tuimelen. In eerste instantie verzwakt het organisme, maar met wat geluk krijgt het vanuit die vallei net toegang tot een hogere piek die niet toegankelijk is voor de gezonde organismen die als het ware gevangen blijven zitten op de lokale Baraque Fraiture."



"Dit gebeurt uiteraard niet bij alle genetische defecten: soms verzwakt het organisme in die mate dat het niet meer kan evolueren. Het komt er op aan om snel terug op een piek te geraken, want anders is de evolutie genadeloos. We zien ook dat een defect in verschillende genen met een gelijkaardige functie vaak tot eenzelfde traject naar eenzelfde nieuwe bergtop leidt, of juist naar een diepe vallei waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Dit leert ons veel bij over de kaart van het evolutionaire landschap", zei professor Jelier.