Gina G wordt 50: "Hoe ik die periode van succes overleefd heb? Ik heb geen flauw idee!"

Maar het was niet allemaal succes wat de klok sloeg. Na het succes van "Ooh Aah" raakte Gina G immers verwikkeld in een rechtszaak met Steve Rodney, de muziekproducer achter het nummer: "Drie jaar lang zat ik vast aan een producer die het niet langer goed met me voor had, waardoor ik op muzikaal gebied niets nieuws kon aanbieden." Pas vele jaren later kon Gardiner zich losmaken van een wurgend contract, maar "this crucified my career". Wellicht daarom dat ze in mei 2010 op de Australische nieuwswebsite News enigszins teleurgesteld terugkeek op haar Songfestivaldeelname: "Achteraf gezien heeft die deelname me geen enkel voordeel opgeleverd."

Momenteel woont Gardiner in Santa Monica, Californië, "dicht bij het strand", samen met haar echtgenoot en twee kinderen. Ze heeft een eigen muzieklabel, Stuntgirl Music. En maandag mag ze dus 50 kaarsjes uitblazen.

In Vlaanderen zal ze alvast altijd als 'onehitwonder' bestempeld blijven met de wereldhit "Ooh Aah… Just a Little Bit":