Gouverneur De Witte van Vlaams-Brabant: "Antwerpse sportclubs die in hun provincie niet mogen spelen of trainen  mogen niet uitwijken naar Vlaams-Brabant"

De boodschap van gouverneur De Witte is duidelijk: "Het kan niet de bedoeling zijn dat de maatregelen die in Antwerpen zijn opgelegd, worden omzeild door uit te wijken naar Vlaams-Brabantse gemeenten die op zo'n 10 à 15 kilometer van de provincie Antwerpen liggen." Zo was voetbalclub KV Mechelen van plan om te gaan trainen in Kampenhout.