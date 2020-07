Herstructurering bij Brussels Airlines leidt tot 60 gedwongen ontslagen

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines vallen uiteindelijk 60 gedwongen ontslagen. Dat is het gevolg van het herstructureringsplan waarover directie en vakbonden vorige maand een akkoord hebben bereikt. Het aantal gedwongen ontslagen blijft beperkt omdat een aantal personeelsleden vrijwillig vertrekken, kiezen voor deeltijds werk of in een pensioenregeling stappen.