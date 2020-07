Italiaanse ex-minister Salvini moet terechtstaan voor ontvoering van migranten

Dat is vandaag dus gebeurd. Het is al de derde keer dat de rechtbank vraagt om die onschendbaarheid op te heffen om Salvini te kunnen berechten. In het eerste geval weigerde de senaat. Toen ging het om een schip van de Italiaanse kustwacht dat tien dagen lang geen haven binnen mocht met in eerste instantie 170 geredde mensen. Salvini zat toen nog in de regering, en zijn coalitiepartij Vijfsterrenbeweging stemde tegen zijn doorverwijzing.