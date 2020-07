Komt er schot in de formatie? Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) straks naar de koning

Eerst het goede nieuws: Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) kregen hun koninklijke opdracht aan de vooravond van de nationale feestdag, en sindsdien hebben we weinig of niets meer vernomen over de federale formatie. Dat er geen strategische perslekken zijn om politieke rivalen te dwarsbomen, wijst erop dat alle betrokkenen inzien dat alles op alles moet worden gezet om eindelijk een volwaardige federale regering te vormen. We zijn intussen meer dan één jaar en twee maanden na de verkiezingen.