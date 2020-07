Morgen tot 36 graden: "Kortstondige zomeropstoot met mogelijk warmste dag van het jaar", zegt weerman Frank Deboosere

Morgen is een zéér warme en zonnige dag. We halen maxima van 33 tot 36 graden, zowel aan de kust als in het binnenland en die temperaturen gaan gepaard met een schrale, hete zuidoostenwind.



Eind juni hadden we ook een paar snikhete dagen. Het absolute record viel echter vorig jaar (25 juli 2019) toen tijdens een korte en zeer intense hittegolf het kwik in Ukkel naar een nooit geziene maximumwaarde van 39,7 graden Celsius steeg.