Landen opent eigen corona-testcentrum 

"Het aantal coronabesmettingen is in en rond Landen nog behoorlijk laag, maar toch willen we al van start gaan met een eigen testcentrum", zegt schepen van Welzijn Eddy Vandenbosch. "Nationaal zijn de cijfers wel hoog en het tij kan ook in onze regio snel keren. Daarom willen we met de opening van het testcentrum een voorsprong nemen op het virus", zegt de schepen nog.