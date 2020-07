Lang gewacht, maar dan toch geen Duisburgse feesten: “te groot risico”

Begin juli zag het er nog naar uit dat ze alles konden laten doorgaan in een coronaveilige organisatie. Het feestcomité hoopte op de versoepeling van 800 aanwezigen op evenementen, maar die goedkeuring is nooit gekomen. Nu de bubbels bij de laatste coronamaatregelen ook nog eens verkleind werden tot 5 personen, vonden ze het een te groot risico om de feesten te laten doorgaan. “Door de evolutie van de laatste weken konden we niet anders dan ons gezond verstand gebruiken en alles te annuleren tot ons grote spijt. In het belang van de volksgezondheid en onze dorpsgenoten leek dat ons het verstandigst”, aldus Vandenbussche.

Vooral die verkleinde bubbels van 5 personen per gezin gaven volgens Vandenbussche de doorslag. “Het moet feest blijven. Het feest moet primeren als we feest organiseren en we hadden nu het gevoel dat de regels vooral gingen primeren. Dan is er niks leuks meer aan.”