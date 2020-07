Limburgse ziekenhuizen spreiden coronapatiënten: in Sint-Franciscusziekenhuis is limiet al bereikt

Per ziekenhuis is afgesproken hoeveel coronapatiënten er opgevangen kunnen worden. Als de limiet bereikt is, verhuizen patiënten naar een ander ziekenhuis. "Elk ziekenhuis bouwt gestaag op, zodat die lasten gezamenlijk verdeeld worden", zegt verpleegkundig en paramedisch directeur Jeroen Ruysen van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. "Hierdoor willen we vermijden dat de reguliere zorg in het gedrang komt."