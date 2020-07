Liveblog: coronacijfers blijven stijgen met 347 nieuwe besmettingen, dramatische cijfers in Brazilië

Zeventien landelijke jeugdwerkorganisaties en meer dan 220 lokale werkingen vragen vandaag, de vierde editie van de Dag van de Animator, extra aandacht voor de inzet van animatoren. Door de coronacrisis "groeit het besef hoe waardevol en noodzakelijk alle speelplein- en vakantiewerkingen zijn", klinkt het



In Vlaanderen en Brussel kiezen 39.000 jongeren ervoor om in hun vrije tijd animator te zijn bij een vakantiekamporganisatie of een speelpleinwerking in hun buurt. Zo'n 70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding.



Dit jaar kwamen daar door corona nog bijkomende opvanguren en hygiënetaken bij. "De verleiding is groot om 's avonds met het lief af te spreken of met de vrienden op stap te gaan, maar de inzet is groter", klinkt het. "Zelfs op momenten dat een overheid de maatregelen weer op scherp zet en bepaalde jongeren zich aarzelend de vraag stellen of het nog wel zo'n goed idee is om zich te engageren, maakt twijfel al snel plaats voor ongebreideld enthousiasme."