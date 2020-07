Eén-minireeks "Lockdown" zet Veerle Baetens en Matthias Schoenaerts (veilig) achter glas in een gevangenis

"Lockdown" vertelt twaalf op zichzelf staande verhalen met telkens twee personages, in een gevangenis. De cast en crew verandert voor elke aflevering. Elke aflevering duurt tien minuten.



De kortfilm met Baetens en Schoenaerts gebeurt in samenwerking met Robin Pront, de regisseur van de film "D'Ardennen" met Kevin Janssens in de hoofdrol. De opnames gebeurden gisteren samen met de internationaal bekende Belgische stuntman Olivier Bisback. Een datum voor uitzending van "Lockdown" volgt later.