Lommel sluit natuurgebied Sahara af voor publiek: "Te veel overlast door strandtoeristen"

De laatste twee maanden was er in de Lommelse Sahara geregeld overlast door de vele strandtoeristen. Het was er soms bijzonder druk en die strandtoeristen lieten ook veel afval achter. Om de druk op het natuurgebied af te nemen, en zeker door de strengere coronamaatregelen, neemt de stad nu een drastische beslissing. Burgemeester Bob Nijs: "Een groot deel van de bezoekers kwam hier zwemmen en dat is niet de bedoeling. Daarom gaan we het strand en het water afsluiten voor strandtoerisme."