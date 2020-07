Veel minder doden op intensieve zorg door gebruik bloedverdunners: grote doorbraak of bevestiging van wat we al wisten? 

Het gebruik van bloedverdunners bij COVID-patiënten is overigens geen "ontdekking" van het Jessa ziekenhuis alleen. Reeds vroeg in de eerste piek was het duidelijk dat het tegengaan van de overactieve stolling door bloedverdunners bij COVID-patiënten nuttig kon zijn. Verschillende Belgische ziekenhuizen gebruiken daarom al maanden antistollingsmedicijnen.

"In het UZ Leuven doen we dat al sinds het begin van de pandemie", zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). "We geven bloedverdunners aan alle onze patiënten op intensieve zorg. Dat is vermoedelijk één van de verklaringen waarom de mortaliteit bij ons bijzonder laag was, rond de 10 procent."

"We weten inderdaad al maanden dat er vaak stollingsproblemen zijn bij ernstig zieke COVID-patiënten", bevestigt cardioloog Thomas Vanassche (UZ Leuven). "Er waren al indicaties in Chinese studies uit de eerste maanden van de pandemie. Patiënten die geen bloedverdunners kregen, deden het vaak slechter dan patiënten die die bloedverdunners wél kregen."

Het onderzoek van het Jessa ziekenhuis is dus niet de grote nieuwe doorbraak waar iedereen op wacht. Het bevestigt iets dat in veel ziekenhuizen al maanden geweten is. Maar ook dat is een stap vooruit.