Modegroep FNG, moederbedrijf van Brantano, vraagt het faillissement aan

FNG gaat gebukt onder een zware schuldenlast. Daarom had het modebedrijf eind vorige maand al een zware herstructurering aangekondigd: 30 winkels van Brantano en alle 17 winkels van Fred & Ginger zouden sluiten. Tegelijk had FNG ook bescherming tegen de schuldeisers aangevraagd voor drie van zijn dochtervennootschappen: Brantano, Market Retail Belgium en FNG International.

Maar FNG is er de afgelopen maand niet in geslaagd vers geld te vinden en heeft nu dus het faillissement aangevraagd. De vakbonden kregen het nieuws vanmorgen te horen op een bijzondere ondernemingsraad.

FNG is in de problemen geraakt door veel overnames te doen, waardoor de schuldenberg tot ruim 700 miljoen euro is opgelopen. Ook de coronacrisis heeft het bedrijf parten gespeeld.

"De FNG-groep drukt hierbij de hoop uit dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep", luidt het in een persbericht van FNG. Hoeveel personeelsleden bij het faillisseme,nt betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Volgens de directie is er interesse van verschillende binnenlandse en buitenlandse bedrijven om onderdelen over te nemen.