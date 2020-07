Na een grote terugval zit autodelen weer in de lift: “Meer gebruikers doordat er minder vliegreizen zijn”

Tijdens de lockdownperiode viel het gebruik van Cambio deelauto’s terug op slechts 20 procent. “Dat was een enorme terugval, maar wel logisch. Je mocht enkel essentiële verplaatsingen doen”, legt directeur van Cambio Vlaanderen Geert Gisquière uit. “Dat is dus enkel boodschappen doen. Uitstapjes met de wagen mochten niet meer, waardoor we een heel beperkte vraag hadden.”

Die terugval is nu helemaal weg want de laatste maand ligt het gebruik net hoger dan andere jaren, tot wel 40 procent. “Nu zien we een omgekeerd effect, mensen mogen zich wel verplaatsen, maar verre (vlieg)reizen zijn vaak afgelast. Mensen gaan dichter bij huis op vakantie of maken eerder een daguitstap, hierdoor is er op dit moment een veel grotere vraag naar deelauto’s.”