Na fietsen door het water binnenkort ook fietsen op het water in Limburg

Het plan voor de verbinding over het water met een drijvend pad kwam er na de komst van vakantiepark Terhills in de buurt. Daardoor werd een populaire wandel- en fietsroute onderbroken. De enige oplossing is over het water gaan. Met een drijvend pad op pontons is dat perfect mogelijk.

"Het eerste ontwerp, een wandelpad, zal worden aangepast zodat de route over het water ook door fietsers kan gebruikt worden," zegt Koen Sleypen, schepen van toerisme in Dilsen-Stokkem: “In vergelijking met het eerste ontwerp wordt het drijvend pad vooral een stuk breder. Ook de omheining moet wat hoger en steviger voor de veiligheid van de fietsers en de wandelaars.”