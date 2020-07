Grensgemeente Hulst in Nederland zal geen Vlamingen lokken voor "Belgendag" op 15 augustus

Vanaf dit weekend zal Hulst zogenaamde coronacoaches inzetten om Vlamingen te informeren over de coronamaatregelen in Nederland. “Als we zien dat mensen zich niet aan de regels houden of de regels niet kennen, zullen we ze aanspreken” legt Micaela Boone uit. De regels in België en Nederland verschillen lichtjes. “In België is de bubbel het toverwoord in de strijd tegen corona. Dat kennen wij niet, hier letten we vooral op het bewaren van de afstand”, besluit Boone. Hulst heeft intussen ook de inwoners opgeroepen om niet naar Antwerpen te reizen.