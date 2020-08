Nergens grote incidenten gemeld bij handhaving avondklok provincie Antwerpen

Ook in de politiezone Grens, dat is Wuustwezel, Kamthout en Essen, waren er geen grote problemen. “De mensen hebben goed geluisterd. We hebben wel wat mensen aangetroffen op de baan, maar bijna allemaal met een geldige reden”, zegt Patrick De Smedt van politeizone Grens.

“Twee mensen hebben we een waarschuwing gegeven. Er was ook één horecazaak die nog niet om 23 uur was gesloten. Ook die hebben we een waarschuwing gegeven. Afgelopen nacht hebben we vooral gesensibiliseerd. Vanaf vandaag stellen we meteen een proces verbaal op voor wie in overtreding is.”