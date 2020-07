Nog nooit zoveel vastgoed verkocht aan zee in de maanden juni en juli

Nog nooit hebben mensen in de maanden juni en juli zoveel tweede verblijven gekocht aan de kust. Er is in de eerste helft van juli tot een kwart meer vastgoed verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Mensen kwamen in het begin van de lockdown niet naar de kust. "Maar nu wordt er weer volop gekocht", zegt Bart Van Opstal van de notarissenfederatie.