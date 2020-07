Topvrouw van testing en contactonderzoek wil dat OCMW's thuisisolatie controleren: "Telefoontje kan veel doen" 

“Meer en meer mensen gaan de boodschap krijgen dat ze in thuisisolatie moeten gaan”, zegt Moykens. “OCMW’s zijn dan het best geplaatste niveau om dicht bij de mensen te kijken of die thuisisolatie wordt gerespecteerd, maar ook of die mensen ‘ok’ zijn.”

“Niet voor iedereen is thuisisolatie evident, denk maar aan kansarmen of mensen die het psychisch moeilijker hebben. De maatschappelijk assistenten zijn getraind om daarin een rol te spelen. We kunnen de gegevens van besmette mensen ook niet zomaar aan iedereen doorgeven. Die maatschappelijk werkers hebben beroepsgeheim", zegt ze.

Hoe dat dan precies moet verlopen? “Er zijn verschillende mogelijkheden: men zou telefonisch contact kunnen houden om te checken of men wel thuis is, en om te kijken of ze geen hulp nodig hebben. Als men echt twijfel heeft, kan men vragen om een foto door te sturen met de smartphone", stelt Moykens voor. Ook Antwerps gouverneur Cathy Berx denkt in die richting. "En de veldagenten van onze callcenters kunnen altijd een seintje krijgen om ook effectief langs te gaan", vult Moykens aan.