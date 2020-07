Nu corona onze economie dooreenschudt: moeten we ongerust zijn? Sneuvelen er straks veel banen, en komt het nog goed? 

Opvallend: ook de bouw is dit voorjaar met ruim dertien procent achteruit gegaan. Dat lijkt veel, maar er is een verklaring. Door de strenge lockdownmaatregelen hebben veel werven stilgelegen in april. Toen ging de sector met maar liefst 45 procent achteruit. In juni was dat nog maar vijf procent. En nu tijdens de zomermaanden haalt de sector weer wat in. "De orderboekjes zijn gevuld, dat zie ik wel goedkomen" zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING.

Toch zullen de banken rekening moeten houden met faillissementen van hun klanten. Bovendien is het algemene economische klimaat niet gunstig voor de banken. De overheden stimuleren de economie en houden de rente heel erg laag, ook de langetermijnrente. Dat betekent dat het verdienmodel van de banken ook de komende jaren nog onder druk zal staan. En dat de spaarder dus ook niet zal kunnen rekenen op veel interest op zijn spaarboekje.

In de industrie hebben ook onze traditioneel sterke sectoren te lijden van de crisis. Een voorbeeld uit de chemie. Een Belgisch bedrijf als Solvay levert moderne composietmaterialen voor de vliegtuigbouw. Maar welke luchtvaartmaatschappijen kopen in deze omstandigheden nieuwe toestellen? Juist, nu even niet. Dat is dus ook een streep door de rekening van Solvay . Op die manier hebben uiteindelijk heel veel bedrijven - alvast tijdelijk - hinder van de coronacrisis.