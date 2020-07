Opschudding in Lier: spandoek met naakte vrouw zou automobilisten afleiden

Het bewuste spandoek bevat reclame voor de tentoonstelling "Anastasia" die tot 16 augustus te zien is in het Timmermans-Opsomermuseum in Lier. Daarop staat een naakte vrouw afgebeeld, die een soort engelfiguur moet voorstellen. Sommige inwoners vrezen dat al dat naakt voor te veel afleiding zorgt bij automobilisten.

“Onzin”, zegt Walter Grootaers (Open VLD), Schepen in Lier. “Als je hierdoor al afgeleid bent, dan raak je dat ook als je een vrouw in minirok ziet passeren.” Hij begrijpt niet waarom mensen aanstoot nemen aan de affiche. “Lier is op zich altijd een conservatief stadje geweest”, zegt hij. “Gelukkig heb ik de indruk dat de groep die hier aanstoot aan neemt eerder klein is. De mensen die ik spreek, storen zich daar helemaal niet aan.”