Parket Limburg wil 18 leden van studentenvereniging Reuzegom voor de rechter na dodelijke studentendoop

Het parket in Limburg bevestigt dat 18 leden van de Leuvense studentenclub Reuzegom worden doorverwezen naar de raadkamer, na de dood van een student. De jongeman van twintig overleed in december 2018 in het ziekenhuis na een doopritueel. Het parket vraagt een vervolging voor onterende behandeling, toediening van kwalijke stoffen en onopzettelijke doding. Of alle 18 leden effectief voor de rechter zullen moeten verschijnen beslist de raadkamer begin september.