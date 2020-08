SK Nossegem stelt coronacoördinator aan: "Open en duidelijk communiceren"

Als tweedeprovincialer mag SK Nossegem geen wedstrijden spelen, maar de trainingen blijven wel doorgaan. Om ervoor te zorgen dat die coronaproof verlopen, wordt Stefanie De Mol aangesteld als coronacoördinator. Ze is geen onbekende in de club want ze is ook bestuurslid en ombudsvrouw. "Ik had me al verdiept in de maatregelen en de vragen kwamen altijd al bij mij terecht omdat ze wisten dat ik mij ermee bezig hield. Deze functie is eigenlijk een logische aanvulling," vertelt De Mol.