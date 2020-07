Stad Antwerpen komt met eigen "testdorp", om tot 4.000 coronatests per dag af te nemen

Het concept is eenvoudig. U bent afkomstig van de stad Antwerpen, of één van de deelgemeenten, en u wil of moet zich laten testen op het coronavirus, maar u heeft nog geen symptomen? Dan kunt u zich vanaf volgende week naar een nieuw testpunt begeven op het voormalige spoorwegterrein Spoor Oost in Borgerhout.

"Wij spreken eigenlijk van een test-straat, een soort van drive-in waar je te voet, met de fiets of per auto kan aanschuiven en waar je in veilige omstandigheden kan worden getest", vertelt bevoegd Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA).