Stad Antwerpen stelt tijdelijk appartementen ter beschikking voor mensen die herstellen van corona

Wie besmet is met het coronavirus, maar niet ziek genoeg is om in het ziekenhuis te liggen, moet thuis in quarantaine blijven. Maar dat is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom voorziet de stad Antwerpen appartementen waar mensen die herstellende zijn van het coronavirus, tijdelijk kunnen verblijven.

“Mensen kunnen om verschillende redenen vaak niet thuis in quarantaine gaan”, zegt Fons Duchateau (N-VA), schepen van Gezondheid in Antwerpen. “Dat kunnen bijvoorbeeld senioren zijn die niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Of soms heb je ook koppels waarbij een van de partners een risicopatiënt is. Als de andere dan positief test op corona, of als er alleen nog maar een vermoeden is, kan die persoon beter in isolatie gaan.”

Het verblijf in zo’n appartement is niet gratis. De kostprijs wordt onderling overlegd. “Als het moet, kan ook het OCMW bijspringen”, aldus Duchateau.