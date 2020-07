4 techreuzen op rooster gelegd in Amerikaans Congres: dit is er gezegd

Jeff Bezos, CEO van Amazon, werd geconfronteerd met wat misschien wel een constructiefout is in de opzet van het e-commercebedrijf: Amazon beschikt over informatie van bedrijven die producten verkopen op hun platform, maar verkopen er ook zelf Amazon-producten.

Of ze die informatie van andere bedrijven dan gebruikt hebben om zelf concurrerende producten op hun platform te brengen? Volgens Bezos is dat niet het beleid van Amazon, maar hij voegde eraan toe dat hij niet kan garanderen dat dat beleid nooit is overtreden.

Tijdens de zitting werd het voorbeeld gegeven van Diapers.com, dat producten voor jonge ouders verkoopt. Er werd een mail getoond waarin een Amazon-medewerker voorstelt om de prijs van gelijkaardige Amazon-producten aan te passen, zodat ze meer zouden kunnen concurreren, en later Diapers.com overnemen.