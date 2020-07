Bedrijf uit Deerlijk experimenteert met virusremmende stoffen: "Corona overleeft maar 2 uur op onze stoffen"

"We zijn volop aan het testen", zegt Vandaele. "We zetten nu in op meerdere recepten, omdat we in functie van het materiaal een andere chemische combinatie moeten maken. Als alles goed gaat kan de virusremmende stof al in september geleverd worden. We kunnen dan op industriële schaal bijvoorbeeld bioscoopzitjes behandelen. Als de stoffen bioscoopzitjes behandeld zijn met ons product, dan overleeft het coronavirus maar 2 uur. Anders kan dat al snel oplopen tot 8 uur. We reduceren dus de kans om besmet te worden."