Tien keer meer bezoekers bij Grot van Teralfene: "Door de coronacrisis vindt de volksdevotie zijn tweede adem"

De Grot van Onze Lieve Vrouw in de Daalstraat in Teralfene is een kleine replica van de bekende Lourdesgrot. En daar komen de laatste maanden tien keer meer bezoekers dan normaal. "Vroeger moesten we wekelijks de kaarsen aanvullen en opruimen. Nu is dat minstens één keer per dag", vertelt Erwin Van Mol.