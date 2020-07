Al 10 procent positieve coronatests in triagecentrum Antwerpen-Noord: “Elke leeftijdscategorie is vatbaar”

Het zijn vooral jongeren die de ouderen besmetten. “Dat is niet onlogisch”, zegt Maaike van Overloop, coördinator van het triagepunt Antwerpen-Noord. “Het zijn de jongeren die het meest buitenkomen en het meeste contact hebben. Zij lopen dan als eerste de besmetting op en verspreiden het bij de bevolking.”

Momenteel is het virus verspreid over verschillende leeftijdscategorieën. “We zien dat er niet één specifieke leeftijdscategorie geviseerd wordt. Geen enkele groep is dus meer gevoelig dan een andere”, aldus van Overloop. Wat wel blijkt uit de testresultaten, is dat veel besmette jongeren die tijdens de eerste golf milde symptomen hadden, nu veel last hebben van vermoeidheid.