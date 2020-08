Vranckxvlogt: Hoe overleeft Weense cultuur tijdens pandemie? "Kunnen ons niet aan anderhalvemeterregel houden"  

Oorlogsjournalist Rudi Vranckx trekt deze keer niet naar Syrië of Irak, maar blijft deze zomer in Europa voor een nieuw tv-programma ‘Een zomer als geen andere’. Samen met zijn ploeg reist hij met twee campers door Luxemburg, het noordoosten van Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië, op zoek naar verhalen over hoe het coronavirus in deze gebieden haar sporen zal nalaten. Hij neemt tijdens deze reis ook eens zelf de camera in handen en vlogt enkele van zijn tussenstops. Vandaag is Vranckx in Wenen waar hij spreekt met Anneleen, een Belgische harpiste in de wereldberoemde Wiener Philharmoniker.