VZW Zenith zet voedselbedeling in sommige delen Antwerpen-Oost stop door coronavirus

De vzw Zenith deelt voedselpakketten uit op verschillende plaatsen in Antwerpen-Oost. Door een forse stijging in het aantal coronabesmettingen, gaan ze dat nu niet overal meer doen. “Er is een te groot risico voor onze vrijwilligers, waarvan een groot deel ouder is dan 60 jaar en dus tot de risicocategorie behoort”, zegt Jean-Pierre Tricot, de voorzitter van vzw Zenith. “Ook voor onze klanten is het niet veilig.” Zo’n 250 gezinnen zullen hierdoor geen voedselpakketten ontvangen.