Waar komt dat nieuwe Amerikaanse hoofdkwartier in ons land (als het er al komt)?

Uit de eerste berichten zouden er 1.000 tot 2.000 Amerikaanse militairen verhuizen van Stuttgart naar België.



Het moet dus een plek zijn waar best veel ruimte is. Bovendien is de aanwezigheid van een vliegveld met Amerikaanse voetafdruk belangrijk. De VS staan op de mogelijkheid om onafhankelijk militairen aan en af te kunnen vliegen. Nieuwe gronden aansnijden of verkopen of decennia in pacht geven aan de VS ligt politiek en maatschappelijk wellicht gevoelig in ons land. Maar de oplossing hoeft niet moeilijk te zijn.