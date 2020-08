West-Vlaanderen biedt horeca gratis software aan om klanten te registreren

Wanneer je op restaurant of café gaat, moet iemand van je gezelschap zijn of haar gegevens achterlaten. Maar veel klanten moeten dat nu op een papier schrijven en dat is eigenlijk niet zo hygiënisch. Er is op die manier meer kans op besmetting. "Het is ook omslachtig", zegt West-Vlaams gedeputeerde voor Economie, Jean de Bethune. "Als dat elektronisch kan verlopen, dan zijn de gegevens veel sneller beschikbaar."

Volgende de gedeputeerde staat de technologie op punt. Het is daarnaast ook "privacyproof". "De gegevens worden pas gebruikt als we effectief moeten traceren met wie een bepaalde persoon in contact kwam", zegt hij.

De software wordt gratis aangeboden door CEVI, een vzw die voor overheden werkt.