Zware brand in Gentse haven : grote berg afval vat vuur

In de Gentse haven heeft een zware brand gewoed bij het bedrijf Suez. Daar heeft een grote berg afval vuur gevat. De brand is onder de controle maar de rookpluim is enorm. Omwonenden krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. En wie op de Kennedylaan rijdt, zet best het ventilatiesysteem van zijn auto uit.