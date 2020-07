Zwin Natuur Park in Knokke-Heist kleurt paarser dan ooit: "Meer lamsoor dankzij uitbreiding Zwinvlakte"

Elk jaar in juli en augustus staat er lamsoor in bloei in de Zwinvlakte. Het is één van de weinige planten die kan overleven in een zoutrijke omgeving. "De meeste planten hebben zoet water nodig", zegt Ina De Wasch van het Zwin Natuur Park. "Maar lamsoor is zoutverdragend. Het is een schorreplant die af en toe overstroomd wordt door het zeewater dat via de Zwingeul binnenstroomt."

De Zwinvlakte is sinds 1 jaar dubbel zo groot. Daardoor zijn er meer schorren waarop lamsoor groeit. Vroeger kampte het Zwin met het probleem van verzanding. In de geul die de Noordzee en de Zwinvlakte verbindt, bleef er altijd maar meer zand liggen. Daardoor kon het zeewater alsmaar moeilijker doorstromen tot in het natuurgebied. "Door de uitbreidingswerken is er nu minder verzanding", zegt De Wasch. "De komende zomers zal er daardoor nog meer lamsoor in bloei staan."