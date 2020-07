Driedaags vredesbestand in Afghanistan tijdens Offerfeest

Sinds begin dit jaar zijn in Afghanistan al meer dan 100.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld en de gevechten in hun woonplaats. Dat blijkt uit gegevens van het VN-agentschap voor humanitaire zaken (OCHA). Ongeveer de helft van de vluchtelingen ging op de loop voor de conflicten in de noordelijke provincies van het land.

Vorig jaar werden alles samen in Afghanistan ongeveer 426.000 mensen geteld die in eigen land op de vlucht waren. Of die mensen intussen opnieuw onderdak vonden, is volgens de VN moeilijk na te gaan, onder meer als gevolg van de gebrekkige toegang tot heel wat provincies.



Afghanistan telt naar schatting ruim 30 miljoen inwoners.