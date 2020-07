Al 20 coronaboetes in Hasselt voor het niet dragen van mondmasker, ook voor sporters

In Hasselt zijn er al zo'n 20 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondmasker. In de binnenstad, op de Blauwe Boulevard en in de stationsbuurt is het verplicht om een mondmasker te dragen, ook tijdens het sporten. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is duidelijk: de regels zijn voor iedereen hetzelfde.