Amerikaanse gerecht heeft tiener opgepakt die verdacht wordt van "grootste hack ooit bij Twitter"

De openbaar aanklager van Hilborough in de Amerikaanse staat Florida heeft aangekondigd dat het vermoedelijke brein van de hacking gearresteerd is. "Het was geen gewone zeventienjarige en het ging om een heel gesofisticeerde aanval", aldus openbaar aanklager Andrew Warren.

Warren wou niet kwijt of de tiener alleen handelde. De verdachte zal zich moeten verantwoorden voor dertig feiten, gaande van georganiseerde fraude, identiteitsdiefstal en hacking. In Florida kan hij vervolgd worden als volwassene voor sommige financiële misdrijven.



De getroffen accounts waren allemaal "geverifieerde accounts", waar een blauw vinkje naast de gebruikersnaam staat om de echtheid aan te tonen. Ook technologiebedrijven zoals Apple en Uber werden getroffen.



De hackers riepen via de accounts op een bedrag in bitcoins over te maken. Wie 1.000 dollar (876 euro) in bitcoins stortte, zou dan 2.000 dollar (1.753 euro) ontvangen. In het geval van Tesla-baas Elon Musk werd gevraagd om bitcoins "voor de gemeenschap". Die zouden vervolgens worden verdubbeld door Musk, die bijna 37 miljoen volgers heeft op Twitter.