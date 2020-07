Bart De Wever (N-VA): "Het is crimineel onverantwoordelijk om nu af te blokken"

De Wever gelooft niet dat de opdracht van Paul Magnette en hemzelf nu al mislukt is. Zonder hem bij naam te noemen, richt hij zich toch MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. "Je zit nu met die 38-zetelregering (de regering-Wilmès, red.). Dat is een soort Potemkin-regering: de gevel van de regering staat er, maar als je de deur opendoet, zie je de grote leegte. Ik kan mij toch niet voorstellen dat iedereen die daarin zit de verantwoordelijkheidszin zal ontberen om te zeggen dat we daarmee verder doen."

Bouchez wordt toegedicht dat hij stokken in de wielen probeert te steken en eigenlijk wil dat Wilmès en haar ploeg aanblijven. "Het is misschien leuk om 7 ministers in één partij te hebben, maar als je daarmee niet kan besturen in de ergste crisis ooit, moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen en de club vervoegen die een regering kan maken", zegt De Wever. Aan wie hij zijn oproep richt, laat de preformateur in het midden.